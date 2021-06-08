«Росатом» начал строительство реактора БРЕСТ-300 в Томской области

Томский Обзор / Фото: 8 июня 2021 // Фото: tomsk.gov.ru

«Росатом» приступил к возведению реактора БРЕСТ-ОД-300, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента с церемонии заливки первого бетона, символизирующей начало строительства.

Мощность атомного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 составит 300 МВт, он разместится на площадке «Сибирского химического комбината» (Северск, Томская область, входит в «ТВЭЛ»).

Энергоблок БРЕСТ-ОД-300 является ключевым элементом опытно-демонстрационного энергетического комплекса, который также включает в себя модуль по фабрикации/рефабрикации смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива, а также модуль переработки облученного топлива.

«Благодаря переработке ядерного топлива бесконечное количество раз ресурсная база атомной энергетики станет практически неисчерпаемой. При этом для будущих поколений снимается проблема накопления отработавшего ядерного топлива. Успешная реализация этого проекта позволит нашей стране стать первым в мире носителем атомной технологии, полностью отвечающей принципам устойчивого развития — в экологичности, доступности, надежности и эффективности использования ресурсов», — сообщил на церемонии генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Мы будем масштабировать эту установку (новый реактор — ИФ) в размерах страны. Надеемся, что в 2030–2040 годах такая установка будет объектом нашего экспорта», — добавил Лихачев.

Строительство реактора ведется в рамках проекта «Прорыв», реализуемого с 2011 года на территории АО «Сибирский химический комбинат». Его цель — создание ядерно-энергетического комплекса, который позволит организовать пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл, что даст возможность не только производить электричество, но и готовить из топлива, выгружаемого из активной зоны реактора, новое.

Президент «ТВЭЛ» Наталья Никипелова заявила журналистам, что на сегодняшний день стоимость реализации проекта «Прорыв» составляет 188 млрд рублей.

«На сегодняшний день практически готов модуль фабрикации/рефабрикации. Объект довольно сложный, поэтому берем два года на пусконаладку, производство первых ТВС. С 2024 года планируем начать серийное производство топлива. Реактор БРЕСТ-300 должен запуститься в 2026 году», — уточнила Никипелова.

Она отметила, что в 2022 году также завершится строительство учебно-тренировочного центра, где будут готовить сотрудников для работы на БРЕСТ-300.

Научный руководитель проекта «Прорыв» Евгений Адамов отметил, что реализация проекта в Северске обойдется дешевле, чем строительство иных реакторных установок за рубежом.

«Это уникально низкая цена. Когда строится два энергоблока за рубежом, по прессе гуляют цифры, это примерно 12 млрд долларов США или евро. Если помножить, то можно увидеть, что у нас есть достаточно большое экономическое преимущество», — сообщил Адамов.

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