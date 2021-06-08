Просрота, банчить и шурушки: Яндекс назвал «свои» слова Томской области

Томский Обзор / Фото: 8 июня 2021 // Фото: yandex.ru/company/researches/2021/local-words

Аналитики Яндекса назвали характерные слова пользователей из разных регионов России, в том числе Томской области.

Исследование, приуроченное ко Дню русского языка, проводилось на основе статей и комментариев с площадки «Яндекс.Дзен». В общей сложности получилось 11 млрд словоупотреблений. С лингвистами из Института русского языка им. Виноградова отобрали самые интересные слова и дали им определения.

По данным исследователей только в Томской области используются такие слова, как: «Просрота» — просроченные товары. А также «складник» — складной нож.

Некоторые слова оказались характерными сразу для нескольких регионов, часто это соседские регионы, что неудивительно. Например, слово «догоняшки» для обозначения детской игры характерно не только для нашего региона, но и для Алтайского, Красноярского края, Кузбасса, Иркутской и Новосибирской области. Там же вместо «если» говорят «еслив», «еслиф». В этих же регионах вместе с жителями республики Хакассия используют слово «мультифора» (то же, что и «файлик»).

По данным «Яндекса» калымить, колымить, то есть тяжело работать, говорят только в Томской области и Хакассии. А вместе с Московской областью мы используем слово «корнер» — отдельный павильон, торговая точка или стенд в большом магазине.

В Алтайском, Пермском крае и Новосибирской, Томской области мочалку для душа называют вехоткой. «Банчить», то есть торговать, говорят в Оренбургской, Свердловской и Томской областях. Также жители Томска живут в «гостинках» (комнатах гостиничного типа) вместе с Красноярском, Приморским краем и Амурской областью.

«Шурушки» (детальки, мелкие предметы) — это еще одно интересное местное слово Томской и Новосибирской области. А также во многих регионах Сибири вместо «превозносить» используют фразу «сажать/ставить на божничку».

Также в Томской области и других регионах говорят такие необычные слова, как «на разновес» (на развес), «огребаться» (быть наказанным), «повдоль» (вдоль), «следики» (вязаные тапочки), «расповадить» (избаловать), «паут» (овод) и другие.

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