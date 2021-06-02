18+
18+

Toyota и Nissan столкнулись под Томском, двое пострадали

Происшествия, Томские новости, авария ДТП врезались пострадали сводка происшествий Toyota и Nissan столкнулись под Томском, двое пострадали

Сегодня утром, 8 июня, в Томске на 95 километре трассы Р-255, подъезд к Томску, столкнулись Toyota и Nissan, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 10.20. По предварительным данным, автомобили двигались в попутном направлении. В результате ДТП водитель Toyota и пассажир Nissan доставлены в медучреждение.

На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске создадут карту неприятных запахов

2 июня 2021
Томские новости

В ночь на субботу в Томске перекроют движение на ж/д переезде в 1-м Вилюйском проезде

3 июня 2021
Томские новости

В Бежецке привели в порядок фасад деревянного старинного особняка

27 мая 2021
Томские новости

«Мониторинг транспорта» от «Ростелекома»: безопасно, надежно и эффективно

3 июня 2021
Томские новости

Завтра днем в Томске ограничат движение по Мокрушинскому переезду

14 мая 2021
Томские новости

Томичи могут увидеть цветение «ушастых кактусов» и «колючей груши»

21 мая 2021
Томские новости

«Классика на Дворцовой»: триумфальное возвращение события можно посмотреть только в Wink

3 июня 2021
Томские новости

Обвиняемого в превышении должностных полномочий мэра Томска доставили в зал суда

26 мая 2021
Томские новости

В Томске навели порядок на берегу Университетского озера

8 июня 2021
Комментарии для сайта Cackle