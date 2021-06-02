Toyota и Nissan столкнулись под Томском, двое пострадали

Томский Обзор / Фото: 8 июня 2021 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 8 июня, в Томске на 95 километре трассы Р-255, подъезд к Томску, столкнулись Toyota и Nissan, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 10.20. По предварительным данным, автомобили двигались в попутном направлении. В результате ДТП водитель Toyota и пассажир Nissan доставлены в медучреждение.

На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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