В Томске изменится схема движения трамваев

Томский Обзор / Фото: 8 июня 2021 // Фото: vk.com/dudarev_photo

В связи с ремонтом путей по пр. Комсомольскому от пр. Фрунзе до ул. Лебедева в Томске изменится схема движения трамваев.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, первый этап ремонтных работ пройдет с 15 июня по 18 июля. Работа трамваев отдельных маршрутов будет приостановлена.

Во время первого этапа ремонта трамваи маршрута № 2 будут курсировать по схеме «пл. Южная – пр. Кирова – мкр. Черемошники», № 3 «ст. Восточная - пл. Батенькова». Трамваи маршрутов №№ 1, 4 и 5 работать не будут.

Второй этап ремонта запланирован на период с 19 июля до 31 июля. В это время трамваи «двойки» будут ездить по схеме «пл. Южная – пр. Кирова – мкр. Черемошники», «пятерки» - «пл. Южная – пр. Комсомольский – ул. Лебедева - пл. Батенькова». Работа трамваев маршрутов №№ 1, 3 и 4 будет приостановлена.

Горожан просят заранее выбирать маршруты своего передвижения по городу.

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