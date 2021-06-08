18+
18+

В Томске изменится схема движения трамваев

Общественный транспорт, Томские новости, ремонт трамвай схема движения график движения когда заработают трамваи В Томске изменится схема движения трамваев

В связи с ремонтом путей по пр. Комсомольскому от пр. Фрунзе до ул. Лебедева в Томске изменится схема движения трамваев.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, первый этап ремонтных работ пройдет с 15 июня по 18 июля. Работа трамваев отдельных маршрутов будет приостановлена.

Во время первого этапа ремонта трамваи маршрута № 2 будут курсировать по схеме «пл. Южная – пр. Кирова – мкр. Черемошники», № 3 «ст. Восточная - пл. Батенькова». Трамваи маршрутов №№ 1, 4 и 5 работать не будут.

Второй этап ремонта запланирован на период с 19 июля до 31 июля. В это время трамваи «двойки» будут ездить по схеме «пл. Южная – пр. Кирова – мкр. Черемошники», «пятерки» - «пл. Южная – пр. Комсомольский – ул. Лебедева - пл. Батенькова». Работа трамваев маршрутов №№ 1, 3 и 4 будет приостановлена.

Горожан просят заранее выбирать маршруты своего передвижения по городу.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Вечером в Томске изменится схема движения по ул. Сибирской

14 мая 2021
Томские новости

Лидер группы The Boneshakers Вадим Иващенко выступит в Томске

14 мая 2021
Томские новости

В кампусе Томского политеха появилась «Уличная библиотека»

19 мая 2021
Томские новости

МТС и ГИТИС проведут онлайн-прослушивания для томских старшеклассников

14 мая 2021
Томские новости

Томские ученые создали катализатор для защиты атмосферы от опасных выбросов

12 мая 2021
Томские новости

Дополнительные пункты вакцинации от COVID-19 развернули в Томской области

27 мая 2021
Томские новости

Помним, чтим, гордимся: «Ростелеком» в Томске поддержал проект «Война и кино» ко Дню Победы

14 мая 2021
Томские новости

В Томском районе должница чуть не оставила брата без дома

18 мая 2021
Томские новости

В Томской области более чем на 40% превышен эпидпорог по ОРВИ

18 мая 2021
Комментарии для сайта Cackle