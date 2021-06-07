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В Томске на Ново-Соборной завершили оформление цветочных клумб

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Сегодня, 7 июня, в Томске завершили оформление цветочных клумб на пл. Ново-Соборной. Утром подрядчик городского департамента дорожной деятельности и благоустройства сегодня утром завершил досадку цинерарии на клумбе справа от фонтана.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, всего на Новособорной площади высадили 45, 9 тыс. цветов.

В выходные рассаду бархатцев, сальвии, кохии и цинерарии высадили на клумбах за памятником студенчества Томска, на клумбах с обеих сторон от фонтана.

Сегодня высадка цветов началась на клумбах Губернаторского квартала. В рабатки около реки здесь высадят алые и белые бальзамины, на набережной реки Ушайки – клеомы и бархатцы. Шесть цветников около здания областной администрации украсят ярко розовые, белые и малиновые петунии, цинерария, седум и почти 200 кустов розы. Со стороны реки у Драмтеатра высадят бонарскую вербену, мелколистные бархатцы, кохию и цинерарию. Со стороны остановки на пл. Ленина – смесь однолетних цветов.

В это же время бригады компании «Зеленстрой» приводят в порядок живые изгороди и газоны на улицах Томска. В выходные они подстригли почти 630 м изгороди в зеленой зоне у Речвокзала, на ул. Дальне-Ключевской и в Сквере студенческих отрядов. Ремонт газона начали по пр. Ленина от Новособорной площади до пр. Кирова.

Фото: Томский Обзор

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