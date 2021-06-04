Начался ремонт автотрассы Томск-Предтеченск

4 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

Сегодня, 4 июня, в Томской области стартовал ремонт очередного объекта дорожного нацпроекта «Безопасные качественные дороги» — автотрассы Томск-Предтеченск в Томском районе.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, подрядчик «Томскдорстрой» приступил к устройству уширения проезжей части до нормативных показателей. Ранее на ремонтируемом участке выполнили фрезерование дорожного полотна и демонтировали бортовой камень.

На объекте протяженностью 4 км специалисты отремонтируют асфальтобетонное покрытие, обочины, тротуары и две водопропускные трубы. Для обеспечения безопасности дорожного движения установят пешеходное ограждение, дорожные знаки и нанесут разметку.

В 2019 году в рамках подпрограммы по развитию автодорожной сети в Томской области на трассе Томск ‑ Предтеченска построена линия электроосвещения протяженностью 2,8 км.

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