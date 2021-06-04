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Почти 3,5 тыс. цветов с опасным насекомым-вредителем привезли в Томск из Армении

Томские новости, Интерфакс вредители паразиты Почти 3,5 тыс. цветов с опасным насекомым-вредителем привезли в Томск из Армении

Управление Россельхознадзора по Томской области в ходе проверки обнаружило опасного вредителя в партии цветов, прибывших из Армении, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Альстромерии, герберы, розы и гвоздики в количестве 3,4 тыс. штук поступили с документами, удостоверяющими их фитосанитарную безопасность, в адрес местного крупного предпринимателя для дальнейшей продажи населению.

«По данным лабораторной экспертизы, при проведении энтомологического исследования в партии срезов роз выявлен карантинный организм — западный (калифорнийский) цветочный трипс», — говорится в пресс-релизе.

Зараженные цветы сожгли, а собственнику цветов предписали провести карантинные мероприятия.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс — один из опаснейших вредителей культурных растений, а также переносчик вирусных заболеваний растений. Встречается повсеместно, так как благодаря торговле был завезен во многие страны.

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