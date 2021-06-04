Жители домов на 27 улицах Томска остались без света из-за плановых работ на сетях

Сегодня, 4 июня, в Томске обесточат дома на 27 улицах Томска. Отключение связано с плановым ремонтом оборудования, сообщают «Горсети».

Так, с 9:00 до 16:30 без света останутся дома, расположенные по адресам:

пер. Вагонный 6

ул. Старо-Деповская 1

пр-кт Кирова 39-41,39-а, 41/2

ул. Дзержинского 54-а, 56-58,56/1,58-а, 58/1

ул. Тверская 117

ул. Усова 21/7

С 9:00 до 17:00 обесточат дома по адресам:

ул. Бедного Демьяна, 18-28

пер. Канский 13-19,14-24,15-а

пер. Карский 23,28-30,34-38,42-54,60-62

пер. Полтавский 3-13,4-14

пер. Свободный 1-15,2-16

пер. Уральский 27

ул. Черных Ивана 45-55,61

ул. Шевцовой Любы 8-20

ул. Заречная 2 8-28,21-41,32-44,45,49-57

ул. Заречная 3 22

ул. Заречная 4 4-14,9-17,11 стр.1,17/1,18-22

ул. Заречная 5 1-11,1-а, 2-18,17-19

ул. Селькупская 3,7

А также плановый ремонт в это время пройдет частично в мкр. Наука:

пер. 1604 года (мкр. Наука), 2-4,20-24,30-38,44,48-64,58/1 стр.1,58/2,62 стр.1,64/1,66/1,68

пер. Знаменский (мкр. Наука) 2-а

ул. Балтийская, 23,23/1

ул. Вешняя (мкр. Наука) 1-а, 5-7,13,16,17,20,23-25,29,30-34,33-35,34-а, уч.1-б, уч.14,уч.21

ул. Красные зори (мкр. Наука) 2-4,3-7,15-17,21-31,22,26,30-32,35-39,38,уч.1,уч.13

ул. Нарочанская (мкр.Наука) 13,17-а, 21,28,32,39-45,49-51,50-52,61,67-71,68,90-92,96,уч.27,уч.44,уч.48,

уч.78,уч.80,уч.84

ул. Преображенская (мкр. Наука) 15-17,25,уч.10

и ул. Садовое кольцо уч.8

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