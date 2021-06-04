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Жители домов на 27 улицах Томска остались без света из-за плановых работ на сетях

ЖКХ, Томские новости, отключение электричества остались без света выключили отключение Жители домов на 27 улицах Томска остались без света из-за плановых работ на сетях

Сегодня, 4 июня, в Томске обесточат дома на 27 улицах Томска. Отключение связано с плановым ремонтом оборудования, сообщают «Горсети».

Так, с 9:00 до 16:30 без света останутся дома, расположенные по адресам:

С 9:00 до 17:00 обесточат дома по адресам:

А также плановый ремонт в это время пройдет частично в мкр. Наука:

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