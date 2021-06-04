Алиментщик вернул долг и помирился с матерью своего ребенка после возбуждения уголовного дела

4 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Томич погасил задолженность по алиментам и помирился с матерью своего ребенка после возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Мужчина задолжал алиментов на 70 тыс. рублей. При этом он не принимал никаких попыток к его погашению. Алиментщик не трудоустраивался официально, не регистрировался в Центре занятости как безработный. В связи с этим судебные приставы привлекли мужчину к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ.

Но обязательные работы не заставили алиментщика изменить отношение к ситуации. В результате в его отношении было возбуждено уголовное дело. После ознакомления материалами дела мужчина начал решать проблему.

"Собираясь официально трудоустроиться и понимая, что уголовная статья может помешать этому, гражданин нашел возможность погасить долг. Кроме того, он наладил взаимоотношения с бывшей супругой, которая пришла в отделение судебных приставов по Советскому району и написала заявление о прекращении уголовного дела. Также она отозвала из службы исполнительный лист, т. к. гражданин намерен оплачивать содержание ребенка в добровольном порядке" - говорится в сообщении.

В случае, если мужчина не сдержит слово, документ может быть предъявлен к исполнению повторно.

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