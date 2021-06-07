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Том Сойер Фест Томск. График работ на июнь

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Все желающие могут присоединиться к реставрационным работам на доме по пер. Совпартшкольный, 6а в рамках «Том Сойер Фест Томск».

Как сообщают организаторы, в июне работы проводятся со среды по пятницу с 17.00 до 20.00.

Всем участникам рекомендуется одеваться «как на дачу». На месте волонтеров ждут беседка, чай, перекус, перчатки и весь необходимый инструмент.

Помимо работ на доме организаторы каждые выходные устраивают разнообразные мероприятия.

«Друзья, как вы знаете, наш Фест не только про работу, он также про дружбу, новые знакомства и культурный движ», — говорится в сообщение.

Так в субботу, 12 июня, волонтеров фестиваля посетят гости из объединения «Так Себе Театр»: Сергей Слесаренко, Руслан Мерзаханов, Сергей Игуменшев (с гитарой) и Евгения Гольц.

Помимо участия в мероприятиях волонтеры могут сами предложить проведение любой активности: квартирники, мастер-классы, лекции. Расписание мероприятий и прочие подробности можно узнать в инстаграм-аккаунте фестиваля.

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