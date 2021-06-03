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Еще 4 человека скончались от коронавируса в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 27 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 7 человек, 4 заболевших скончались, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса.

Все скончавшиеся входили в группу риска по возрасту и сопутствующим хроническим заболеваниям, в числе которых сахарный диабет и ожирение, у одного пациента было онкологическое заболевание. У всех инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком.

С учетом последних данных за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 32 940 случаев заболевания коронавирусом, 31 824 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,17.

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