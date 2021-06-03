В ночь на субботу в Томске перекроют движение на ж/д переезде в 1-м Вилюйском проезде

С полуночи пятницы, 4 июня, до 2.00 субботы, 5 июня, в Томске закроют для движения автомобилей участок железнодорожного переезда в 1-м Вилюйском проезде в связи с проведением ремонтных работ.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в это время специалисты ОАО «РЖД» выполнят работы по замене четырех плит устройства заграждения переезда. Две из них требуют срочной замены на железнодорожном переезде 89 км.

На время проведения работ на указанном участке будут установлены соответствующие дорожные знаки.

Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

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