В саду Томского краеведческого музея пройдет фестиваль в поддержку домашних животных
В субботу, 19 июня, в саду Томского областного краеведческого музея состоится 12-я ZООбарахолка. В этот раз мероприятие пройдет в виде фестиваля с несколькими развлекательными зонами.
Посетители смогут приобрести украшения, подарки, книги, игрушки, сувениры, предметы интерьера, косметику, сумки, канцелярию, посуду, аксессуары, зоотовары, товары для спорта и отдыха и многое другое.
На каждом лоте будет размещен ярлык с указанием цены и адресного получателя средств именно с данной покупки.
Кроме того, для гостей будут работать музыкальная и танцевальная зоны, образовательная и творческая площадки с лекциями и мастер-классами, фуд-корт и зона отдыха.
В мероприятии также примут участие подопечные благотворительного фонда «Зоозащита Томск». В этом году им предстоит переезд пункта передержки собак, с чем связаны огромные расходы на строительство, обустройство, перевозку животных.
Познакомиться с усатыми-полосатыми участниками барахолки можно в инстаграм-аккаунте мероприятия.
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