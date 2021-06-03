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В Томске досрочно отремонтировали две тепломагистрали

ЖКХ, Томские новости, ремонт энергетики ТомскРТС В Томске досрочно отремонтировали две тепломагистрали

Томские энергетики на два дня раньше завершили работы на участке тепломагистрали № 2 в районе Комсомольского проспекта и улицы Алтайской. От него участка тепловой сети запитаны дома на улицах Алтайской, Лебедева, Степана Разина и Партизанской, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Также досрочно, на три дня раньше плановой даты, энергетики отремонтировали участок тепломагистрали № 7 в районе улиц Говорова и Ильмера.

Горячее водоснабжение в домах, запитанных от отремонтированных участков, возобновится при условии завершения управляющими организациями подготовки внутридомовых коммуникаций к отопительному сезону.

По данным на 1 июня, компания «ТомскРТС» вывела в ремонт 240 км тепловых сетей, специалисты выявили 345 дефектов.

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