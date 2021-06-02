Медведь напугал работников нефтепровода в Томской области, на него объявили охоту

Сотрудники компании Imperial Energy, работающие на нефтепроводе «Киев-Еганское нефтяное месторождение — ПСП Завьялово» в Каргасокском районе Томской области, столкнулись с медведем, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на районного охотоведа Илью Будза.

«От сотрудников компании поступило сообщение, что видели медведя у нефтепровода. Там вокруг лес, медведь там живет. Тем не менее, было принято решение об его отстреле, этим и займемся», — сказал Будз.

Согласно материалам регионального департамента охотничьего и рыбного хозяйства, разрешение на регулирование численности медведя в данной местности выдано, так как есть «угроза нанесения ущерба здоровью граждан».

Imperial Energy объединяет томские активы ONGC Videsh — ООО «Норд Империал», ООО «Альянснефтегаз» и ООО «Сибинтернефть». «Норд Империал» владеет лицензиями на разведку и добычу углеводородов на территории трех лицензионных участков — Фестивального, Снежного и Киев-Еганского, «Альянснефтегаз» — шестью лицензиями, в том числе на Майский участок, Южно-Фестивальные участки NN1, 2, 3 и Верхне-Нюрольские участки NN1 и 2. Добыча в настоящее время ведется на Фестивальном и Майском участках.

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