Двоих томичей рекомендовали к поступлению в ГИТИС после онлайн-прослушивания

2 июня 2021 / пресс-служба МТС / Фото: пресс-служба МТС

Двое абитуриентов из Томска рекомендованы к поступлению в ГИТИС по итогам онлайн-прослушивания. Об этом в своем Facebook сообщила директор томского филиала МТС Марина Фещенко.

К онлайн-мастерской подключались и ребята из других регионов страны. Конкурсанты читали Платонова, Чехова, Пушкина, Маяковского, Веру Полозкову, Островского, Астафьева, исполняли стихи и песни собственного сочинения. В рамках прослушиваний кинорежиссер, сценарист Наталья Назарова давала индивидуальные консультации каждому участнику по подбору и расширению репертуара, а также некоторым техникам актерского мастерства.

"Выступления оценивали педагоги актерского факультета ГИТИСа Наталья и Геннадий Назаровы. Из почти 100 участников они выбрали 16 самых талантливых, среди которых 2 – томичи! Это Анна Аверкова и Данил Захаров – именно их отметили педагоги и дали «путевки» сразу во второй тур, который пройдет летом в Москве", - отметила Марина Фещенко.

Она также уточнила, что Данил уже проходил очное прослушивание в Томске в 2019 году, но тогда "не сложилось".

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