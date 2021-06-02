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Томичей приглашают на фотовыставку «Свои дети»

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В субботу, 5 июня, в томской библиотеке им. Пушкина откроется фотовыставка «Свои дети». В экспозицию вошли реальные истории из жизни приемных семей Томска и Северска, сообщают организаторы.

Посетители смогут не только посмотреть более 40 фотографий, но и принять участие в ток-шоу с родителями и круглом столе «Из класса ушел приемный ребенок. Почему?». Его участники обсудят с экспертами проблемы приемных детей в школах.

«Мы хотим развеять мифы и показать реальные жизни приемных семей. Приоткрывая дверь в их мир, вы увидите, как складывается жизнь детей, как меняется их судьба в атмосфере родительской любви и заботы», — говорится в сообщении.

Открытие состоится в 13.00 по адресу: ул. Карла Маркса, 14. Для того, чтобы принять участие в мероприятии, необходимо заполнить небольшую форму по ссылке.

Организатором выступает благотворительный фонд «Томск без сирот», специализирующийся на поддержке семей, в которых есть приемные дети. Его представители проводят обучающие семинары и досуговые мероприятия для проживающих в семьях детей и приемных родителей, а также разрабатывают и реализуют проекты, направленные на их поддержку.

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