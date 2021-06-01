Завтра томичей ждут грозы, ветер и град

Завтра, 2 июня, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По области в отдельных районах сохранятся кратковременные дожди, грозы, возможен град, при грозах порывы ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получение данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий. На улице рекомендуется держаться подальше от шатких конструкций.

По данным сайта томского Гидрометцентра, завтра в Томске ожидается облачная погода с прояснениями, воздух прогреется до 25°С. Ветер северо-западный, 3 м/с. В ночь на четверг ожидается дождь.

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