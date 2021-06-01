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Томские НКО могут получить субсидию в 300 тыс. рублей на проекты по сохранению объектов культурного наследия

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Администрация Томска запустила конкурс для некоммерческих организаций «Сохраним город вместе». В его рамках проекты, направленные на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия, могут получить субсидии до 300 тыс. рублей.

Как уточняется в конкурсной документации, заявки на участие принимаются с 1 по 30 июня. Они подаются НКО в печатном виде на бумажном носителе в одном экземпляре с приложением электронной версии на любом носителе по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 73. При приеме заявки сотрудник департамента архитектуры и градостроительства администрации выдаст расписку с указанием даты и времени приема, ФИО и должности сотрудника, принявшего документы.

В конкурсе могут принять участие проекты, включающие мероприятия по благоустройству объектов культурного наследия, а также капитальный ремонт их фасадов или ограждений. Деньги могут быть потрачены на оплату труда работников НКО, выплаты физлицам, аренду оборудования и оплату других необходимых услуг.

Проект должен быть реализован до 16 ноября 2021 года. Подробнее о конкурсе можно узнать здесь.

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