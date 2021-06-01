Томичей приглашают послушать одного из самых ярких джазовых пианистов Европы

1 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В пятницу, 4 июня, в Томске в джаз-кафе Underground состоится концерт трио Алексея Подымкина (Москва) — одного из самых ярких джазовых пианистов Европы, сообщают организаторы.

Алексей — один из ведущих пианистов на Российской джазовой сцене. За свою карьеру выступал практически на всех известных и знаковых площадках страны. Неоднократно гастролировал по Европе. Являлся организатором успешных гастрольных туров по России с участием выдающихся джазовых музыкантов. Достаточно упомянуть туры Алексея с саксофонистом Эйбрахамом Бёртоном, трубачом Джейсоном Палмером и барабанщиком Руди Ройстоном.

В Томске Алексей Подымкин и его трио представят на сцене джаз-кафе Underground свою новую программу, по стилистике близкую к классическому джазовому фортепианному трио.

«Без сложных размеров, гипнотизирующих риффов, романтических мотивов и загадочных гармоний. Всё выдержано в традиции, сформировавшейся в 50–70-е годы ХХ-го столетия, — отмечают организаторы. — Это свинг и всё, что с ним связано. С редкими вкраплениями балладной лирики и латиноамериканских ритмов».

Цена билетов — от 450 рублей, приобрести их можно здесь. Начало концерта в 19.00 по адресу пр. Ленина, 46.

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