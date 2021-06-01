Структура Сбербанка, ставшая совладельцем Томлесдрева, может вложить в производство до 15 млрд рублей

Томский Обзор / Фото: 1 июня 2021 // Фото: tomlesdrev.ru

ООО «Сбербанк инвестиции» получило 10% ООО «Томлесдрев» — одного из крупнейших лесопромышленных предприятий Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные системы «СПАРК-Интерфакс».

Изменения в ЕГРЮЛ были внесены 28 мая. Бенефициаром предприятия остается Татьяна Комарова, которой после сделки принадлежит 90% «Томлесдрева».

Обе доли, по данным «СПАРК-Интерфакс», находятся в залоге у Сбербанка.

Как сообщила «Интерфаксу» заместитель гендиректора «Томлесдрева» Надежда Боцман, привлечение структуры Сбербанка в число участников ООО позволит реализовать на производстве новые инвестпроекты.

«Речь идет не только о финансовой поддержке по модернизации уже имеющегося производства, но и об участии в других инвестиционных проектах, направленных на развитие бизнеса „Томлесдрева“. Планируемый объем инвестиций может превысить 15 млрд рублей», — отметила Боцман.

Как сообщалось, в 2013 году Сбербанк предоставил «Томлесдреву» три аккредитива на общую сумму 35 млн евро на закупку в ФРГ оборудования для на тот момент строящегося второго завода. Поставщиками техники выступили компании Dieffenbacher, Pallmann, Wemhoner и Fitz. Компания ввела второй завод по производству древесно-стружечных плит (ДСП) в ноябре 2016 года, доведя общую мощность производства до 1 млн куб. метров ДСП в год.

Лесопромышленный комплекс «Томлесдрев» осуществляет комплексную переработку древесины (добыча, лесопиление, деревообработка, производство ДСП и ЛДСП). По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», выручка компании за 2020 год составила 6,593 млрд рублей, чистая прибыль — 111,6 млн рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: