Депутаты Томской облдумы приняли закон, поддерживающий обманутых дольщиков

Томский Обзор / Фото: 31 мая 2021 // Фото: duma.tomsk.ru

На 59-м собрании депутаты областного парламента единогласно приняли поправки к региональному закону, направленному на поддержку обманутых дольщиков. Принятые нормы расширяют перечень участников долевого строительства, имеющих право претендовать на меры поддержки со стороны областных властей.

Как уточняют на сайте регионального парламента, поправки в региональный закон «О защите прав и законных интересов граждан — участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области» дают дольщикам ещё 21 долгостроя право на компенсации за аренду жилья и возмещение процентной ставки по кредитам. Сегодня этими мерами поддержки пользуются те, чьи дома включены в региональный перечень пострадавших от недобросовестных застройщиков.

«Существует два реестра по проблемным домам. Поддержку до настоящего времени имели только те граждане, которые входили в региональный перечень. Поправки позволят распространить данные меры на участников долевого строительства, включенных в Единый реестр проблемных объектов (ЕРПО). На данный момент в нем числится 28 объектов, в том числе 7 из регионального перчня», — отметил председатель комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов.

Одно из условий получения компенсации за аренду — отсутствие в собственности другого жилья. Обманутые дольщики, которым действительно негде жить, могут претендовать на возмещение затрат в размере 10 тысяч рублей в месяц. Для постоянного перечисления выплат необходимо ежемесячно представлять договор аренды и документы об оплате жилья. Компенсация части процентной ставки по ипотечным кредитам вычисляется индивидуально. Меры поддержки носят заявительный характер. В этом году на их реализацию в бюджете региона предусмотрено около 2,5 млн рублей.

Подробную информацию дольщики могут получить в департаменте архитектуры и строительства Томской области.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: