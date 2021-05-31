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В середине июня жители томского микрорайона Спичфабрика останутся без воды

ЖКХ, Томские новости, отключение воды остались без воды вырубили воду отключение ЖКХ В середине июня жители томского микрорайона Спичфабрика останутся без воды

Часть жителей микрорайона Спичфабрика в Томске останутся без воды 16 июня, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с ремонтными работами по переврезке новой водопроводной линии. В связи с этим с 09:30 16 июня до 02:00 17 июня без воды останутся дома, расположенные по следующим адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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