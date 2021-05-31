В середине июня жители томского микрорайона Спичфабрика останутся без воды

31 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Часть жителей микрорайона Спичфабрика в Томске останутся без воды 16 июня, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с ремонтными работами по переврезке новой водопроводной линии. В связи с этим с 09:30 16 июня до 02:00 17 июня без воды останутся дома, расположенные по следующим адресам:

ул. Айвазовского, 31а, 33, 35, 37, 39;

ул. Александра Невского, 3, 5, 5а, 5б, 5в, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 24;

пер. Белградский, 1а, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а;

ул. Брянская, 1, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12;

пер. Брянский, 7;

ул. Григорьева, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 27, 28, 30, 31, 34, 36, 38, 46, 48, 50, 56, 58;

ул. Грузинская, 1, 2, 19;

ул. Дальневосточная, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14;

ул. Зои Космодемьянской, 1а, 1б, 2а, 2б, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26;

ул. Иртышская, 21, 23, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56;

ул. Краснознаменная, 2, 3, 4, 8 стр.1, 8, 9, 10, 10а, 10б, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32;

пер. Краснознаменный, 1а, 2, 5, 11, 13;

проезд Куйбышева, 2, 2а, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14;

ул. Куйбышева, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32/1;

ул. Менделеева, 1, 1г, 9, 11, 13, 15, 17, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56;

пер. Музыкальный, 3, 14, 16, 18, 20;

пер. Обручева, 2, 4, 10, 12;

ул. Парковая, 3, 30;

ул. Полевая, 3, 8, 10, 11, 12, 16, 19;

ул. Емельяна Пугачева, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25, 31, 33;

ул. Репина, 10, 12, 15, 15/1;

пер. Спичечный, 1, 3;

пер. Тюменский, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18;

ул. Александра Угрюмова, 1, 1 стр.1, 2/2, 2, 2а, 3/1 стр.5, 3/1, 4, 4/1, 4а, 5, 61, 7, 7/2, 7/3, 7/11, 8, 8 стр.2, 8 стр.3, 9/2 стр.3, 11;

пер. Фурманова, 10;

ул. Центральная, 4а, 5, 6, 12а, 15 стр. 1, 15 стр. 5, 15 стр. 9, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29;

ул. Щетинкина, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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