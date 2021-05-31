ТУСУР открыл первый за Уралом центр кибербезопасности

Томский Обзор / Фото: 31 мая 2021 // Фото: tusur.ru

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) открыл первый за Уралом научно-образовательный центр «Кибербезопасность», сообщает агентство «Интерфакса-Сибирь».

Центр создан на базе Института системной интеграции и безопасности ТУСУРа. Он состоит из трех лабораторий, полигона специальных исследований и киберполигона оперативного мониторинга.

«Основной задачей нашего центра станет противодействие вызовам и атакам на информационные ресурсы региона и страны через мощную научно-исследовательскую базу, прикладные разработки и создание отечественных технологий защиты информации. Без обеспечения качественной подготовки кадров в сфере информационной безопасности немыслимо продвижение цифровой экономики России», — сообщил президент ТУСУРа Александр Шелупанов.

Он выразил надежду, что в ближайшие годы будет выстроена сеть подобных центров на базе университетов во всех округах РФ.

В свою очередь ректор ТУСУРа Виктор Рулевский отметил, что томский центр не только займется подготовкой кадров в сфере кибербезопасности, но и будет предоставлять услуги в этой области.

«Здесь будет сконцентрирована научная, исследовательская и инновационная деятельность. Мы готовы, как университет, с одной стороны оказывать содействие по защите данных, с другой — готовить кадры для предприятий, чтобы они осуществляли эту работу системно», — сказал Рулевский.

Вице-губернатор Томской области Людмила Огородова заявила, что открытие центра направлено на обеспечение в регионе безопасности граждан и промышленных предприятий.

«Сегодня мы говорим о цифровых фабриках, цифровых двойниках промышленных предприятий, а также персональных данных людей. Важно обеспечить этому безопасность. Мы горды, что такой центр открываем первые за Уралом», — сказала Огородова.

ТУСУР создан в 1962 году как институт радиоэлектроники и электронной техники, статус университета получил в 1997 году; ведет подготовку бакалавров, специалистов и магистров по всем основным разделам электроники и радиотехники, программирования, информационной безопасности, электронной и вычислительной техники, автоматики и систем управления, информационных технологий.

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