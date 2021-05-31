Утром в Томске пожарные спасли мужчину из горящего дома

31 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня утром, 31 мая, в Томске загорелась квартира в 10-этажном доме по ул. Учебная, 8, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

К приезду пожарных из квартиры на первом этаже шел дым. Сотрудники МЧС проникли внутрь через балкон, вскрыв металлическую решетку. В квартире около входной двери на полу пожарные обнаружили 50-летнего мужчину. До прибытия бригады скорой помощи спасатели проводили реанимационные мероприятия. Пострадавший в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован в Областную клиническую больницу.

Пожар удалось ликвидировать в 4.27. В результате в квартире обгорели компьютер и компьютерный стол, закоптились стены. Площадь пожара составила 4 кв. метра.

На месте работали девять человек и три единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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