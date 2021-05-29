Места для дизайнеров, гидов и разработчиков: в Томской области появится больше вакансий для творческой молодежи

Пресс-служба ПАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: 29 мая 2021 // Фото: freepik.com

В регионе запускают проект «Карьера в Сибири. Креативные индустрии».



Создать больше условий для появления новых рабочих мест, помочь молодым талантам создавать новые продукты и выстраивать кооперации в регионе. Для этого Департамент труда и занятости населения Томской области начал реализацию проекта «Карьера в Сибири. Креативные индустрии». Он нацелен на организацию занятости студентов, выпускников вузов и молодежи города и области в индустриях дизайна, туризма, IT и других отраслях креативной экономики.

В рамках проекта 31 мая и 1 июня в Томске пройдет проектная сессия для креативных предпринимателей «Сибирь. Креативные индустрии», лидеров студенческих сообществ и молодежных организаций. Проектная сессия станет частью деловой программы паблик-арт фестиваля «мУкА. Склады искусства» на базе ТГУ и пройдет при поддержке Союза Дизайнеров России и проекта INRU.

Как уточнила начальник Департамента труда и занятости Светлана Грузных, проект необходим, так как сформированный рынок труда не обеспечивает в полной мере реализацию имеющихся потенциал у молодежи А развитие сферы креативных индустрий в Сибири может восполнить эти дефициты, так как в творческом секторе на старте не нужно большого количества ресурсов, в том числе и финансовых.

В преддверии события эксперт — Александр Уваров, член Союза Дизайнеров России, Московского Союза Художников, кандидат наук, замдиректора Всероссийского НИИ технической эстетики, рассказал о креативном потенциале Сибири. По мнению Александра, Сибирь — особая территория, в которой креативность становится самой насущной необходимостью, так как связана с самой возможностью жить в этих непростых и прекрасных местах.

«Потенциал Сибири — в ее культуре, крепкой традиции, закрепленной в особенном, мышлении, нацеленным на поиск максимально эффективным решений с минимизацией издержек. Это традиции не только характерные для культуры местных народов, но также для тех, кто осваивал Сибирь, строил города, занимался торговлей. Изворотливость и находчивость, проявляют себя в проектировании, оно всегда остроумно, логично просто. Наука и культура Сибири, и в частности Томска, — это явления мирового порядка, такими мощными эти явления стали за счёт особо синергии, взаимного обогащения», — отметил Александр Уваров.

Также среди экспертов проектной сессии – дизайнер Виталий Ставицкий, президент Союза Дизайнеров России, академик Национальной Академии Дизайна, член Совета по инжинирингу и промышленному дизайну при Минпромторге России, Общественного совета при Минкультуры, арт-директор и основатель Stavitsky Design. Он рассказал, почему креативные индустрии Сибири имеют большой потенциал для профессионального развития молодежи.

«Во-первых, креативная экономика – это новая политика и стратегия развития промышленного, научного и образовательного секторов Сибирского округа. С каждым годом все больше и больше эти направления будут требовать вовлечения молодых специалистов к развитию территорий и росту качества и комфорта жизни населения. Во-вторых, Сибирь – центр развития креативных индустрий России. Родина ведущих специалистов креативной экономики России: архитекторов, дизайнеров, модельеров, IT-специалистов, деятелей культуры и искусств; научно-исследовательская база с многолетней историей, промышленный комплекс с большим потенциалом, образовательная база с опытом подготовки кадров и лидеров индустрий, обширные территории, кадровый потенциал, который хочет и главное может развивать и формировать комфортную среду на Сибирской земле», — считает Виталий Ставицкий.

Участие в сессии бесплатное, зарегистрироваться можно здесь.



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