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Томичей приглашают на барбекю-вечеринку

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Завтра, 29 мая, South spot bar и Chupito tacobar откроют сезон совместных барбекю-вечеринок.

Как сообщается в инстаграм-аккаунтах заведений, гостей ждут коктейли на бурбоне, специальные хот-доги. Кроме того, настольные игры, бадминтон и «классная музыка с жаркими танцами».

Мероприятие пройдет на общей летней площадке баров по адресу: пр. Ленина, 1 стр. 3. Начало в 14.00. Вход свободный.

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