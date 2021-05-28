Томские следователи задержали убийцу, который находился в розыске 20 лет

28 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: СУ СКР по Томской области

Томские следователи вместе с норильскими полицейскими задержали мужчину, который более 20 лет находился в розыске по подозрению в убийстве, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Убийство было совершено в октябре 1999 года. Томич во время ссоры ударил ножом двоих мужчин. Один из них скончался на месте, второй был доставлен в больницу. Установить местонахождение подозреваемого не представилось возможным, он был объявлен в розыск и следствие по делу приостановили.

В 2021 году следователи получили информацию, что подозреваемый может скрываться в Норильске, где живет по подложным документам.

«Сотрудники отдела криминалистики следственного управления совместно с оперативными подразделениями полиции разработали план подтверждения личности разыскиваемого, согласно которому незамедлительно организовали легендированный отбор образцов буккального эпителия у предполагаемого подозреваемого в Норильске и у его родного брата в Томске. Результаты исследования образцов, проведенного с применением современных криминалистических средств и методик, показали, что мужчины являются родными братьями», — говорится в сообщении.

После получения результатов исследования оперативники выехали в Норильск, где и задержали подозреваемого. Мужчина дал признательные показания, которые подтвердил при предъявлении ему обвинения.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. В ближайшее время его доставят в Томск для проведения следственных действий.

Расследование уголовного дела продолжается.

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