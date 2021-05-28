Бюджет Томской области пополнится более чем на 2 млрд рублей

Томский Обзор / Фото: 28 мая 2021 // Фото: duma.tomsk.ru

На прошедшем сегодня 59 собрании Законодательной думы Томской области депутаты единогласно поддержали изменения в закон «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Поправки связаны с выделением дополнительного финансирования. На этот раз из федеральных средств в бюджет региона направлено 2 млрд 77 млн рублей.

«Это огромная работа администрации Томской области. Прежде всего, основная часть этих денег пойдет на строительство дорог. Более 500 млн выделено на продолжение строительства дороги Томск-Камаевка-Асино. Теперь ни у кого не вызывает сомнения, что в следующем году дорога будет завершена», — отметила спикер облдумы Оксана Козловская.

Еще почти 180 млн рублей выделят на завершение строительства развязки на 76 километре дороги Тайга — Томск. Более 180 млн рублей будет направлено на финансовое обеспечение медицинских организаций и на приобретение лекарств для больных коронавирусом.

Часть дополнительно поступивших средств направят на создание физкультурно-оздоровительного комплекса в Томском районе, укрепление материально-технической базы учреждение департамента лесного хозяйства.

«На сегодняшний день мы получаем от федерального центра поддержки, прежде всего по национальным проектам, по дорогам, на сумму 27 млрд рублей. И это не предел. Есть еще ряд проектов, которые будут финансироваться чуть позже», — заключила Оксана Козловская.

С учетом внесенных поправок общий объем доходов бюджета на 2021 год составит 85 108 480,7 тыс. Рублей, расходов – 90,8 млрд рублей.

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