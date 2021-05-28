«Коронакризис» и новые возможности. Губернатор отчитался о работе администрации перед депутатами облдумы

Томский Обзор / Фото: 28 мая 2021 // Фото: duma.tomsk.ru

На прошедшем накануне, 27 мая, 59 собрании Законодательной думы Томской области губернатор региона Сергей Жвачкин представил отчет о результатах деятельности исполнительных органов государственной власти за 2020 год.

Выступая с очередным докладом глава региона подвел итоги не только последнего года, но и всего периода реализации Стратегии социально-экономического развития региона, которая была принята в 2015 году. Глава региона отметил, что прошедший високосный год стал тяжелейшим как для Томской области, так и для всего мира. По его словам, региону удалось с успешно справиться с большинством вызовов, которые привнес с собой «коронакризис».

«Считаю, что мы справились, в первую очередь, благодаря конструктивной работе исполнительной власти и депутатского корпуса. Благодаря продуманным государственным мерам поддержки ведущих отраслей экономики, малого и среднего предпринимательства, нуждающихся людей. К сожалению, нам пришлось отказаться от ряда новых проектов, но мы максимально сберегли и здоровье людей, и здоровье экономики», — подчеркнул Сергей Жвачкин.

И самое важное — власти удалось выполнить все социальные обязательства, оказав поддержку жителям, а также бизнесу. При этом губернатор отметил, что кризис открыл региону новые возможности.

«Экономика региона не только прошла стресс-тест — целый ряд отраслей и в этих жестких, чрезвычайных условиях показал динамику роста. А бизнес и социальная сфера ускоренными темпами приступили к цифровой трансформации», — отметил Сергей Жвачкин.

В своем отчете губернатор рассказал об итогах работы главных отраслей региона, успехах в сельском хозяйстве, потребительском рынке Томской области, которому удалось устоят несмотря на пандемию. Отдельно Сергей Жвачкин остановился на ситуации в социальной сфере и реализации национальных проектов. В заключении он отметил, что сегодня общая задача всех уровне власти — аксимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы и задействовать новые. Привлечь к выработке решений экспертное сообщество и общественность.

«Я убежден: в центре всех наших преобразований и усилий — не миллиарды, не проценты и не места в рейтингах. В центре — человек, его достаток, благополучие и доверие к власти», — отметил губернатор.

В свою очередь спикер областного парламента Оксана Козловская отметила, что впервые за 5 лет работы депутатского корпуса 6 созыва так подробно обсуждался отчет губернатора.

«На мой взгляд, тот объем дел, которые были выполнены в 2020 году впечатляет и удивляет. Это был особый год, год пандемии. Конечно, в данном случае и губернатор, и администрация Томской области приняли на себя очень большую ответственность, — пояснила Оксана Козловская. — То, что многие предприятия и организации с определенными ограничениями все-таки продолжали работать и подтверждение тому увеличение объемов строительства на 17% в 2020 году».

Также из отчета губернатора спикер отметила неплохую динамику роста количества предпринимателей на территории региона в целом и отдельных муниципальных образований в частности. При этом в Томской области удалось увеличить объемы производства и продажи экспортной продукции. Кроме того, Оксана Козловская отметила, что все социальные обязательства, которые брал на себя бюджет региона, были выполнены.

«Отчет был своеобразный еще и потому, что речь шла не только о 2020 годе, а вообще о 5 годах нашей совместной, командной работы. Как в свое время Сергей Анатольевич сказал — отчет команды томичей. Действительно, это совместная работа и администрации Томской области, и депутатского корпуса. В первую очередь депутаты выступают экспертами тех предложений, которые вносит администрация и не всегда они поддерживаются единодушно. Это настоящая площадка, где идет выстраивание приоритетов развития региона на финансовый год», — отметила Оксана Козловская.

Председатель комитета Законодательной Думы Томской области по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов также отметил, что доклад губернатора бы очень емким и содержательным и коснулся всех сфер деятельности, начиная от образования и дорог до здравоохранения и лесов.

«Что касается направлений, относящихся к деятельности нашего комитета, а именно нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», то впервые в истории 70 процентов дорог агломерации Томск-Северск-Томский район соответствуют стандарту, а если говорить о регионе в целом, то отвечают всем требованиям 30 процентов дорог Томской области. Да, это не относится ко многим муниципальным образованиям, в ряде районов люди задают вопросы — как правило, звучащие претензии касаются дорог второй и третьей категории, по которым больше всего передвигаются граждане. Мы будем над этим работать».

Своим мнением об отчете поделился и председатель комитета Законодательной Думы Томской области по экономической политике Виктор Власов. Он отметил, что выступление Сергея Жвачкина наглядно демонстрирует огромную работу, которая была выполнена органами власти в 2020 году. Сам доклад он охарактеризовал как системный, очень информативный и полезный.

«Я считаю, что именно благодаря своевременно принятым профилактическим мерам, вы помните, что Томская область одной из первых перешла на масочный режим и это спасло население. И именно в продуманной экономической политике Томская область продемонстрировала устойчивость систем управления и основных систем жизнеобеспечения. И главное, это способность исполнять в срок все принятые социальные обязательства. Хочу отметить, что это стало возможным благодаря эффективной работе администрации Томской области во главе с Сергеем Анатольевичем», — отметил Виктор Власов.

Он также добавил, что именно благодаря эффективно работе администрации и депутатов в Томской области удалось создать 7 региональных законов, которые позволили спасти малые предприятия во время пандемии.

«В целом я считаю, что представленный сегодня губернатором отчет наглядно показал, что такое мультивекторное направление развития экономики региона позволило не только пережить непростое время карантинных ограничений, но и преуспеть в достижении целей по федеральным нацпроектам, которых у нас 12. Поэтому я считаю работу администрации Томской области эффективной», — отметил Виктор Власов.

Исходя из отчета губернатора заместитель Председателя Законодательной думы Томской области Александр Куприянец также отметил положительную динамки в развитии экономики Томской области.

«Экономика региона определяется в том числе исходя из показателей валового регионального продукта. Если мы посмотрим на ВРП, который есть, даже не беря во внимание те процессы, которые постигли нас в 2020 году, то показатели неплохие. У нас есть рост по промышленности, которая в ВРП занимает порядка 70%. Надо отдать должное, что сельское хозяйство за последние годы определенные положительные темпы развития получило, — уточнил Александр Куприянец. — Я оцениваю сегодняшнюю ситуацию как неплохую, с учетом ситуации, которая есть в регионе. Но с учетом развития и реализации национального проекта на территории региона — есть уверенность, что мы будем двигаться вперед с неплохой динамикой».

С полным текстом отчета губернатор можно ознакомиться здесь.

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