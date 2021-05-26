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Инспектора ДПС избили в Стрежевом, возбуждено дело

Криминал, Происшествия, Томские новости, уголовное дело арестовали задержали Стрежевой Инспектора ДПС избили в Стрежевом, возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено в отношении трех жителей Томской области, которых подозревают в избиении сотрудника дорожной полиции, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

Дело возбуждено по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Предварительно установлено, что в ночь на 23 мая патрульный наряд ГИБДД города Стрежевой заметил автомобиль с выключенными фарами, у находившегося за рулем не оказалось водительского удостоверения.

«Сотрудники полиции приступили к оформлению протокола об административном правонарушении. Во время составления протокола водитель — 51-летний мужчина и двое его сыновей 23 и 28 лет применили насилие к старшему инспектору ДПС, нанеся ему множественные удары руками по голове и телу», — говорится в сообщении.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, за избиение полицейского им грозит до пяти лет лишения свободы.

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