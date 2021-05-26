Школу в томском селе эвакуировали из-за подозрительной сумки

26 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

Учеников и персонал школы в селе Каргасок эвакуировали из-за подозрительного предмета, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.

«По предварительным данным, один из учеников оставил без присмотра свою сумку. Из-за этого пришлось эвакуировать всех находившихся в здании и выставить оцепление. В сумке опасных предметов не было», — сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что накануне в школе была внеплановая проверка антитеррористической безопасности, но сотрудники школы провалили ее, никак не отреагировав.

В пресс-службе управления МВД по Томской области агентству сообщили, что информация об инциденте уточняется.

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