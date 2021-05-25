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Скорость мобильного интернета в пригороде Томска выросла на 30%

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МТС завершил очередной этап работ по модернизации сети в пригороде Томска, увеличив скорость интернета. Об этом в своем Facebook сообщила директор томского филиала МТС Марина Фещенко.

«Ну что, друзья, к началу дачного сезона мы немного „подкрутили“ интернет в пригороде Томска. Скорости там выросли на 30%, и уже летом владельцы загородных домов (и домиков) в поселках Черная речка, Ключи, Зональный и Тимирязево смогут посмотреть вечером #KION под открытым небом… А на заднем плане сверчки, треск костра — красота!», — отметила Марина Фещенко.

Для увеличения скорости мобильного интернета были установлены дополнительные базовые станции 4G. Также это позволило значительно увеличить скорость в районе Шегарского тракта — от въезда в Тимирязево до Кайдаловки.

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