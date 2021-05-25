Один из первых томских граффити-художников выпустил свою визуальную биографию

Томский Обзор / Фото: 25 мая 2021 // Фото: instagram.com/oleg_scout

Сегодня, 24 мая, Олег Шубин, один из первых томских граффити-художников, расписывающий стены города с 1999 года, представил свою визуальную биографию «20 лет в граффити».

В авторском издании описывается творческий путь Олега и история культовой граффити-команды ORST. В биографию вошли 500 скетчей и 150 уличных и интерьерных работ, созданных с 1999 до 2020 года.

В книге отмечен каждый год работы, описываются периоды творчества художника и изменение его авторского стиля.

— Книга — итог 20-летнего творческого периода, — пояснил Олег Шубин. — Идея проекта созрела в прошлом году во время коронавируса. Все дома сидели, делать было нечего, ну и вот с этого все и началось. Для создания такого проекта требовалось в первую очередь время, а при пандемии его было в избытке.

Работа началась со сбора материалов: поднятия архивов, старых блокнотов и тетрадей с эскизами.

Из уличных работ не менее половины закрашены и сохранились только на фотографиях. В книге можно будет увидеть уникальные граффити, которых уже нет на улицах города.

— За эти 20 лет изменилось и отношение людей к граффити, — рассказал художник. — Переломным, наверное, был 2008 год, когда мы делали торец пятиэтажного дома на Тверской, 18. Это был заказ от строительной компании «ТомЛесСтрой». Может, после этого люди стали по-другому воспринимать. Количество заказов тогда тоже сильно увеличилось.

Работа над биографией велась с начала декабря 2020 года.

— Можно было бы выпустить книгу раньше, — признался автор, — Но хотелось приурочить выход к мероприятию, плюс 7 июня мой день рождения — такой вот подарок самому себе. На Street Vision будет небольшая презентация книги, где я расскажу свою биографию.

На данный момент существует один пилотный выпуск на 230 страниц, уже доступны предзаказы — к фестивалю планируется печать около 30-50 экземпляров книги. Стоимость издания на предзаказе — 5 тыс. рублей, на фестивале Street Vision — 6 тыс. рублей.

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