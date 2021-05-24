На базе ТГУ открылся Центр исследований науки и инноваций Азии

Томский Обзор / Фото: 24 мая 2021 // Фото: tsu.ru

В минувшую пятницу, 21 мая, в Томском государственном университете был создан Центр исследований и инноваций в Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Соответствующее соглашение подписали ректор ТГУ Эдуард Галажинский и врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

Как уточняют в пресс-службе томского вуза, новая структура будет заниматься исследованием тенденций развития стран Азии, продвижением российских технологий на азиатском рынке, экспертными исследованиями науки и инноваций в странах Восточной Азии и АТР. Также коллектив будет инициировать проекты и программы в области образования, науки и инноваций и оказывать консалтинговые услуги.

«В целом в России, и в регионе в частности, есть недостаток экспертизы по Азии. И наша задача создать еще и центр экспертиз как таковых. Задача еще и продвижение российских технологий на азиатские рынки», — отметил на подписании врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

В новом центре планируется развивать синергию академических знаний азиатского образовательного пространства и азиатских рынков и университетских площадок по созданию новых технологий. Прежде всего, работа центра будет ориентирована на Китай, Индонезию и Вьетнам. На начальном этапе с каждой стороны в центр войдут по три сотрудника. Также к работе будут привлекаться магистранты и аспиранты.

«Томский государственный университет в силу своего географического положения всегда выполнял функцию своеобразного моста между Европой и Азией, занимаясь вопросами формирования единого евразийского культурного и научного пространства. Именно поэтому ТГУ традиционно сочетает две научные ментальности: западную и восточную», — отметил ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

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