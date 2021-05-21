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При пожаре в томской деревне погиб человека

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Минувшей ночью, 21 мая, в деревне Лязгино произошел пожар, в результате которого погиб мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании на территории СНТ "Солнечный" поступило в 0.17. Горел брусовой дом 4х6 метров с надворными постройками. К приезду пожарных здания были полностью охвачены огнем.

Возгорание удалось ликвидировать к 2.20. В результате обгорели стены дома и надворных построек, обгорела и обрушилась крыша. Площадь пожара составила 51 кв. метр. Во время ликвидации возгорания пожарные обнаружили тело мужчины - по предварительным данным, хозяина дома.

Причина пожара устанавливается.

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