S7 в июне возобновит полеты из Новосибирска в Томск, сократив регулярность до двух рейсов в неделю

20 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

S7 Airlines с 4 июня возобновляет регулярный рейс Новосибирск — Томск, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на представителя пресс-службы авиакомпании.

Полеты по маршруту были прекращены по коммерческим причинам в начале 2021 года. Рейсы выполнялись три раза в неделю на самолетах Embraer-170.

Представитель S7 уточнил агентству, что возможность возобновить полеты появилась после включения маршрута в список субсидируемых. При этом регулярность рейсов будет снижена до двух раз в неделю — по понедельникам и пятницам.

«Сокращение частотности не связано с ремонтом ВПП (в томском аэропорту „Богашево“ — ИФ). Оно связано с тем, что в этом году субсидии дали только на два рейса в неделю, а ранее направление субсидировалось с большей частотностью», — сказал представитель S7.

S7 Airlines запустила рейс Новосибирск — Томск летом 2018 года. Благодаря рейсу пассажиры из Томска могли воспользоваться возможностями стыковок в новосибирском аэропорту «Толмачево» и продолжить путешествие в Москву, Санкт-Петербург, Иркутск, Владивосток, Пекин и в других направлениях.

Помимо авиасообщения, добраться из Томска в Новосибирск (расстояние между городами 250 км) можно на поезде и автобусе. Железнодорожное сообщение осуществляется до четырех раз в день, автобусное — до 30 рейсов в день.

S7 — одна из крупнейших российских авиакомпаний. В 2020 году перевезла 12,3 млн пассажиров (снижение на 31% г/г). Базируется в московском «Домодедово» и новосибирском «Толмачево». Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.

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