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В Томске ограничат движение на участке ул. Гоголя

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Завтра утром, 21 мая, в Томске временно ограничат движение по ул. Гоголя на участке от ул. Никитина до пр. Фрунзе, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение начнет действовать с 9.00 пятницы до 23.00 17 июня. В это время здесь будет проводиться ремонт тепломагистрали ТМ № 2Н.

В связи с ограничениями томичей просят быть внимательными на дороге и выбирать для маршрутов движения другие пути.

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