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Горожан приглашают на «Городское путешествие. Томск»

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Во вторник, 25 мая, в пространстве «Точке кипения — Томск» состоится презентация книги «Городское путешествие. Томск».

В мероприятии примет участие команда проекта. Автор книги Елена Фаткулина расскажет об истории создания «Городского путешествия» от идеи, которая появилась еще пять лет назад, до её реализации весной этого года. Художник проекта Константин Попов о том, как делаются исторические иллюстрации на примере большой карты Томска. А инфографер и дизайнер Фёдор Шумилов из Санкт-Петербурга о том, как делать визуально интересные книги о городах.

Начало в 18.30 по адресу пр. Ленина, 26, 2 этаж. Регистрация по ссылке.

«Городское путешествие. Томск» — книга, которую весной 2021 года выпустили издательство Макушин медиа и интернет-издание «Томский Обзор». Она знакомит читателя с основными событиями из истории города, явлениями, связанными с регионом, людьми, природой, погодой и другими важными моментами, рассказывающими о территории.

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