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Завтра на еще одном участке трассы Камаевка - Асино введут реверсивное движение

Дороги, Томские новости, реверсивное движение ограничения ремонт дороги трассы Завтра на еще одном участке трассы Камаевка - Асино введут реверсивное движение

Завтра, 20 мая, в Томской области на участке трассы Камаевка - Асино - Первомайское с 30,5 по 35,5 км вводится реверсивное движение с максимальным временем ожидания в 21 минуту, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Ограничение вводится в связи с тем, что подрядчик приступит к устройству на этом участке верхних слоев основания методом холодной регенерации. Движение транспорта будет организовано с проездом по одной полосе в реверсивном режиме.

Ранее, с 15 мая, до 4 июня реверсивное движение организовано на участке протяженностью с 20-го по 22,4 км.

В дальнейшем реверсивное движение будет вводиться и на других участках трассы. Календарный график выполнения работ предусматривает временные ограничения движения на двух участках одновременно с максимальным временем ожидания транспорта 20-30 минут.

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