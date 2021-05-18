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Томский госуниверситет организует поэтический баттл

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В понедельник, 24 мая, в Томском государственном университете состоится поэтический баттл. Мероприятие приурочено ко Дню рождения ТГУ, сообщает пресс-служба вуза.

Участники состязания прочтут произведения Александр Блока и Николая Гумилева на настоящем октагоне для боев без правил в томском спортивном клубе «Арена».

«Эти поэты принадлежали к одной литературной эпохе, но были людьми разных поэтических поколений. Признавая друг в друге талант, они не любили друг друга. Однако при всей разнице взглядов на поэзию им удалось избежать прямого конфликта», — рассказывают организаторы.

Бороться за победу в октагон выйдут 12 человек, им предстоит выстоять 4 раунда. В первом их разделят на пары, которые представят по одному произведению любого из двух авторов. В следующий раунд пройдет участник, чей выбор материала и его представление окажутся более убедительными. В отличие от баттла прошлого года, теперь у судей появится возможность «спасти» одного из вылетевших чтецов и дать ему ещё один шанс побороться за победу.

В финале соревнования двум чтецам необходимо будет наиболее эмоционально прочитать свое произведение.

Начало баттла в 19.00. Трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на Youtube-канале ТГУ.

Напомним, предыдущий поэтический баттл, организованный ТГУ, был приурочен к Дню студента. Участники соревновались в прочтении стихотворений Маяковского и Есенина. Состязание проходило в три этапа.

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