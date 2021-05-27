В Томске прошел финал конкурса зрелости, грации и интеллекта для женщин 55+

27 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В конце апреля в Томском областном Театре драмы прошел финал регионального «Конкурса зрелости, грации и интеллекта для женщин 55+ „Настоящая женщина“». В рамках подготовки к нему томички принимали участие в танцевальных и спортивных тренировках, а также учились дефилировать.

«Проект способствует самореализации женщин и направлен на создание сообщества социально активных женщин среднего и старшего поколения», — отмечают организаторы.

Финалом конкурса стал гала-концерт, на котором жюри выбрало трех победительниц. А в ходе интернет-голосование одна из участниц получила приз зрительских симпатий.

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