Работу смогут получить больше 5 тысяч школьников Томской области

Томский Обзор / Фото: 26 мая 2021 // Фото: rabota.tomsk.gov.ru

В этом году в областном бюджете предусмотрено 8,9 миллионов рублей для организации временного трудоустройства ребят от 14 до 18 лет. Еще 11 млн. рублей выделено органами местного самоуправления на оплату труда несовершеннолетних.

Всего занятость на лето обеспечат 5190 подросткам в свободное от учебы время. В том числе 565 ребят, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, внутришкольном учете смогут найти подработку по программе «Обеспечение безопасности населения Томской области».

Ребята смогут устроиться на производства, участвовать в благоустройстве, стать подсобными рабочими.

Ежегодно количество желающих поработать летом больше чем рабочих мест. Ситуация осложняется введением ограничений, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим многие работодатели в этом году не готовы предоставлять рабочие места. Сейчас специалисты службы ведут переговоры с работодателями, которые создадут условия для трудоустройства подростков. С компаниями заключено уже около полусотни договоров на организацию рабочих мест, часть организаций предоставляет временные рабочие места подросткам ежегодно – как правило это бюджетный сектор экономики, – отмечает начальник Департамента труда и занятости населения Светлана Грузных.

Светлана Грузных отмечает, что помимо этого достигнута договоренность с компанией ООО «Газпром трансгаз Томск о трудоустройстве подростков в отдаленных сельских населенных пунктах в Каргасокском и Парабельском районах, городе Кедровом. Компания будет финансировать летние трудовые бригады, привлекать для этого местные школы и администрации.

К работе приступили уже более 150 человек, из них каждый десятый подросток - из «группы риска».

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