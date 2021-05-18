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В Томском политехе покажут советский кинохит по роману Владимира Обручева «Земля Санникова»

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Сегодня, 18 мая, в Томском политехническом университете состоится показ советского художественного приключенческого фильма «Земля Санникова» (1973), снятого по одноименному роману выдающегося политехника Владимира Обручева.

Посмотреть кино в университете смогут все желающие. Показ состоится в мультимедийной аудитории музея истории ТПУ (главный корпус, пр. Ленина, 30, 3-й этаж, ауд. 321). Начало в 18.30. Количество мест ограничено, записаться можно по телефону 8 (3822) 70-56-71.

Мероприятие пройдет со строгим соблюдением противоэпидемических мер.

С 1901 по 1912 год Владимир Обручев работал в Томском технологическом институте и был первым деканом его горного отделения. Профессор исследовал геологию месторождений золота Сибири, оледенение и вечную мерзлоту, существование «древнего темени» Азии и многое другое.

Научно-фантастический роман «Земля Санникова» был написан Обручевым в 1924 году и впервые опубликован в 1926-м. Он рассказывает о загадочной теплой земле, лежащей далеко в Ледовитом океане. В начале XX века Владимир Обручев работал в геолого-географической экспедиции на севере Якутии. От местных жителей он услышал историю о таинственном месте, куда каждый год отправляются стаи перелетных птиц, и где нашло себе приют исчезнувшее племя онкилонов.

Фильм по мотивам романа снимался в 1972–1973 годах на киностудии «Мосфильм» режиссерами Альбертом Мкртчяном и Леонидом Поповым. Премьера «Земли Санникова» состоялась в октябре 1973 года. В 1974 году его посмотрели более 41 миллиона зрителей. Сейчас фильм входит в топ-100 среди отечественных фильмов за всю историю советского кинопроката.

В главных ролях — Владислав Дворжецкий, Олег Даль, Юрий Назаров, Георгий Вицин. Песню «Есть только миг», ставшую затем очень популярной, записал Олег Анофриев. Планировалось, что одну из главных ролей должен был исполнить Владимир Высоцкий.

Натурные съемки проходили на Финском заливе, в Долине гейзеров на Камчатке, в Кабардино-Балкарии, Крыму.

В честь празднования 125-летия со дня основания в ТПУ по вторникам и четвергам проходят открытые кинопоказы. Для участия необходимо позвонить по телефону 8 (3822) 70-56-71.

Расписание:

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