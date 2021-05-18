В Томске временно закроют участок улицы Пришвина

18 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

В четверг, 20 мая, в Томске временно закроют для движения участок улицы Пришвина, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение связано с работами по прокладке сетей канализации к будущему детскому саду на ул. Демьяна Бедного, 4а, строящегося в рамках национального проекта «Демография».

Предполагается, что ограничение продлится с 8.00 четверга, 20 мая, до 17.00 субботы, 22 мая. Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: