В Томске временно закроют участок улицы Пришвина
18 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова
В четверг, 20 мая, в Томске временно закроют для движения участок улицы Пришвина, сообщает пресс-служба мэрии.
Ограничение связано с работами по прокладке сетей канализации к будущему детскому саду на ул. Демьяна Бедного, 4а, строящегося в рамках национального проекта «Демография».
Предполагается, что ограничение продлится с 8.00 четверга, 20 мая, до 17.00 субботы, 22 мая. Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.
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