Молодежь стала больше интересоваться опасным контентом в VK - томские ученые

Подростки 17-18 лет, живущие в Сибири стали больше интересоваться небезопасным контентом в соцсети «ВКонтакте». Причиной этого может быть ухудшение психологического состояния подростков из-за условий жизни в пандемию — школьники проводят больше времени в интернете. К такому выводу пришла команда психологов, социологов, историков и программистов Томского государственного университета в ходе исследования.

Как сообщает пресс-служба вуза, проект «Разработка алгоритма идентификации факторов риска безопасности пользователей социальных сетей на основе анализа контента и психологических характеристик его потребителей» поддержан грантом Российского научного фонда на период с 2019 до 2022 года, на его реализацию выделено 5 млн рублей.

Ранее ученые ТГУ разработали алгоритм для выявления студентов и школьников, которые подписаны во «ВКонтакте» на сообщества с потенциально опасным контентом: ненависть, насилие, экстремизм, самоповреждающее поведение и другим. В 2020 году команда проекта проводила исследование на примере подростков и молодежи Томской области и Алтайского края. В 2021 году новым этапом работы стал мониторинг проявления интересов к опасному контенту среди старшеклассников всего Сибирского федерального округа.

В выборку попали подростки 17-летнего возраста или заканчивающее обучение в 11 классе в 2021 году. Данные для определения возраста и года окончания школы были выгружены из пользовательских профилей во «ВКонтакте», т.е. использовалась информация, указанная пользователями самостоятельно. Общая численность старшеклассников в выборке составила 61 609 человек.

Исследователи составили матрицу присутствия в интересах пользователя 13 категорий небезопасного контента: «Субкультура True Crime», «Психоактивные вещества», «Депрессивный контент», «Жестокий контент», «Эстетика зла», «Самоповреждающее поведение», «Национализм», «Ненависть и агрессия», «Оружие», «Вульгарный контент», «Преступный контент», «Эстетика смерти» и «Суицидальный контент».

По результатам проведенного мониторинга выяснилось, что 59% пользователей из выборки имеют в подписках сообщества с небезопасным контентом, причем в большей степени этот тренд прослеживается у девушек.

Выделены также тематические категории, к которым характерен больший интерес юношей («Национализм», «Оружие») и девушек («Суицидальный контент», «Депрессивный контент»). По остальным категориям виден примерный паритет уровня интереса со стороны обоих полов.

«В сравнении с другой возрастной категорией — со студентами, например — показатель оказался выше. Среди студенчества он составляет в среднем около 42%. Как гипотеза, это может быть связано с уровнем образования и зрелостью личности. Даже на примере нашей выборки старшеклассников мы увидели такую корреляцию: чем больше в их интересах познавательного и образовательного контента, тем меньше интереса к опасному контенту», — рассказывает старший преподаватель кафедры гуманитарных проблем информатики, заведующий учебно-научной лабораторией компьютерных средств обучения ТГУ Артем Фещенко.

Еще одним шагом в рамках реализации проекта стал онлайн-семинар по проблемам цифровой безопасности несовершеннолетних, организованный для сотрудников образовательных организаций.

— К нему присоединились участники из Томска, Кемерова, Нижневартовска, Нефтекамска, Нижнего Новгорода, Пермского края, Тольятти и Симферополя. Они познакомились с нашими рекомендациями по цифровой безопасности детей и подростков в социальных сетях, научились использовать разработанные нами инструменты для анализа цифровых следов детей и подростков «Робот-профориентатор» и «Детектор опасного контента», — рассказывает Артем Фещенко.

Говоря о том, могут ли результаты проводимого исследования помочь в предотвращении случаев насилия со стороны молодежи, руководитель проекта Валерия Мацута отмечает, что своевременно заметить какие-то отклонения от привычного поведения человека можно — следует обращать внимание на прямые и косвенные признаки, которые, в частности, могут проявляться и в особенностях онлайн-поведения подростка или молодого человека.

«Для оценки повышенного интереса к небезопасным темам и контенту можно использовать, например, „Детектор опасного контента“ или аналогичные веб-сервисы. Если обнаружите что-то подозрительное, смущающее — всегда можно обратиться за консультацией и помощью к специалистам. Есть и методические рекомендации по оценке офлайн- и онлайн-поведения, связанного с интересом и потреблением небезопасного контента, а также информация об основных рисках цифровой безопасности и их профилактике», — уточняет руководитель проекта, доцент факультета психологии ТГУ Валерия Мацута.

Инструкции о том, как зарегистрироваться в сервисе «Детектор опасного контента» и пользоваться им, можно также найти в методических рекомендациях. Сервис открыт абсолютно для всех пользователей после регистрации на платформе Университетского консорциума исследователей больших данных.

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