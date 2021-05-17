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За неделю клещи покусали более тысячи человек в Томске

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За неделю, с 6 по 13 мая, в Томской области зарегистрировано 1 601 обращение жителей по поводу присасывания клещей, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадозра.

Наибольшая часть обращений приходится на город Томск - 1100. Из них 265 приходится на детей. Также частые обращения отмечаются в: Асиновском, Кожевниковском, Колпашевском, Кривошеинском, Молчановском, Чаинском, Первомайском, Шегарском районах.

Всего с начала эпидсезона в медицинские организации области уже обратилось 2249 человек по поводу присасывания клещей, в том числе 576 детей.

В ведомстве отмечают, что самой эффективной защитой от клещевого вирусного энцефалита до сих пор остается специфическая профилактика - вакцинация. За последнюю неделю прививки получили 2796 человек, в том числе 1187 детей. Всего прививками от КВЭ в текущем эпидсезоне охвачено 31192 человека, из них 14639 ребенка.

Также в регионе ведется противоклещевая обработка территорий. К 13 мая она проведена на площади 297,76 га.

Напомним, первый случай присасывания клеща в 2021 году был зафиксирован в начале апреля. 26 апреля, в Томске в круглосуточном режиме заработали два взрослых и один детский пункты серопрофилактики.

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