Еще пять человек скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 24 случая заболевания COVID-19. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 10 человек. 5 заболевших скончались, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

Все скончавшиеся входили в группу риска по возрасту и сопутствующих хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, сахарный диабет, ожирение, туберкулёз, онкология и другие. Инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистересс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 32 517 случаев заболевания коронавирусом, 31 458 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,06.

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