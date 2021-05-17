Опасные бактерии нашли в куриных голенях одной из крупнейших птицефабрик в Сибири

Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю в ходе проверки установило наличие опасных бактерий в продукции томского ООО «Межениновская птицефабрика» (входит в агрохолдинг «Сибирский премьер»), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В ходе проверки были отобраны пробы голени цыпленка бройлера. По результатам исследований в продукции установлено наличие возбудителя листериоза, который входит в перечень заразных болезней животных», — говорится в пресс-релизе.

Партию голеней весом 33 кг уничтожили, производителю направили информацию об обнаружении возбудителя листериоза.

Листериоз — это бактериальная инфекция, которая поражает центральную нервную систему и может вызвать менингит и энцефалит.

ООО «Межениновская птицефабрика» — один из крупнейших производителей мяса цыплят-бройлеров в Западной Сибири. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 250 наименований. Продукция «Межениновской птицефабрики» представлена как на рынке Томской области, так и в Новосибирской, Иркутской и Кемеровской областях, Красноярском и Алтайском краях.

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