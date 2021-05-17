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В Томске открылась третья кондитерская «Дело в креме»

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На прошлой неделе кондитерская «Дело в креме» объявила в своем инстаграм-аккаунте об открытии третьей точки. Новое заведение работает в техническом режиме с 09.00 до 21.00 по адресу ул. Карташова, 31б.

«Открыться на Карташова мы решили после того, как покупатели начали спрашивать: „можно ли купить нашу продукцию в центре“», — рассказали «Томскому Обзору» представители кондитерской.

Точка на Карташова будет отличаться от других заведений сети. Здесь поставят столики для гостей, а в меню появятся напитки. Кроме того, будет оборудована небольшая игровая зона для детей. С оформлением интерьера заведению помогает дизайнер.

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